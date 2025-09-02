Английский топ-клуб установил мировой рекорд

Английский "Ливерпуль" установил мировой рекорд по затратам на приобретение футболистов в рамках одного трансферного окна. Общая сумма расходов составила €483 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне "мерсисайдцы" совершили самый дорогой трансфер в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), приобретя у "Ньюкасла" шведского нападающего Александера Исака за €144 млн. Таким образом, клуб обновил свой же рекорд, установленный в июне, когда было выплачено €125 млн за немецкого футболиста "Байера" Флориана Вирца.

Также "Ливерпуль" потратил €95 млн на Юго Экитике. Милош Керкез обошелся красным в €46,9 млн, Джереми Фримпонг - в €40 млн, а Джованни Леони - в €31 млн. На этом фоне выглядит практически бесплатным переход 20-летнего венгерского голкипера Армина Печи: за него клуб "Академия Пушкаша" получил €1,78 млн.

В текущем розыгрыше АПЛ "мерсисайдцы" провели три тура и остаются единственной командой, имеющей стопроцентный показатель с тремя победами. Они обыграли "Борнмут" (4:2), "Ньюкасл" (3:2) и "Арсенал" (1:0). В следующем туре им предстоит встретиться с "Бернли".