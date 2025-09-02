https://news.day.az/society/1777746.html В Азербайджане названы адреса продажи школьной формы - ФОТО Государственное агентство дошкольного и общего образования при министерстве науки и образования Азербайджана предоставило адреса пунктов продажи в стране. Об этом Day.Az сообщили в Агентстве. Граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана.
В Азербайджане названы адреса продажи школьной формы - ФОТО
Государственное агентство дошкольного и общего образования при министерстве науки и образования Азербайджана предоставило адреса пунктов продажи в стране.
Об этом Day.Az сообщили в Агентстве.
Граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана.
Выбор места приобретения школьной формы свободен.
Намеренно направлять родителей в определенные пункты продажи недопустимо.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре