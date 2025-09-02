В Азербайджане названы адреса продажи школьной формы

Государственное агентство дошкольного и общего образования при министерстве науки и образования Азербайджана предоставило адреса пунктов продажи в стране.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве.

Граждане могут обратиться в любой из пунктов продажи, указанных в списке, в городах и районах Азербайджана.

Выбор места приобретения школьной формы свободен.

Намеренно направлять родителей в определенные пункты продажи недопустимо.