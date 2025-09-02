Жители Азербайджана смогут увидеть "Кровавую Луну"

7 сентября 2025 года произойдет второе в этом году лунное затмение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета БГУ, это полное лунное затмение, которое иногда называют "Кровавой Луной".

Полное лунное затмение происходит тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной линии, и тень Земли падает на Луну, либо Луна полностью входит в тень Земли. При этом Луна полностью не исчезает, а окрашивается в красноватый цвет.

Полутеневое затмение начнется 7 сентября в 19:28:21, частичное затмение - в 20:27:02, полное затмение - в 21:30:41.

Максимум затмения наступит в 22:11:47. Полное затмение закончится в 22:52:47, частичное - в 23:56:26, а полутеневое затмение завершится в 00:55:00.

Продолжительность полного затмения составит 82 минуты.

Второе полное лунное затмение 2025 года будет наблюдаться в Европе, Африке, Азии и Австралии.

На территории Азербайджана полное лунное затмение можно будет наблюдать с вечера и до полуночи. Жители страны смогут увидеть "Кровавую Луну" 7 сентября.