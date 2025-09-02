https://news.day.az/society/1777787.html

Сколько человек прибыли в Азербайджан на ПМЖ в 2024 году?

В 2024 году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан прибыли 3016 человек, из них 1433 мужчины и 1583 женщины. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, данные приведены в сборнике Государственного комитета по статистике "Демографические показатели Азербайджана".