Сколько человек прибыли в Азербайджан на ПМЖ в 2024 году?
В 2024 году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Азербайджан прибыли 3016 человек, из них 1433 мужчины и 1583 женщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, данные приведены в сборнике Государственного комитета по статистике "Демографические показатели Азербайджана".
В 2024 году общее число выехавших из Азербайджана в заграницу на ПМЖ составило 2298 человек, из них 1046 мужчин и 1252 женщины.
