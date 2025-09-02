Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного кокса и битума

В период с января по июль текущего года из Азербайджана было экспортировано 112,5 тыс. тонн нефтяного кокса на сумму 34,9 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, показатель в денежном выражении увеличился на 22,9 млн долларов США, или в 2,9 раза, тогда как в объёмном выражении снизился на 29,6 тыс. тонн, или на 20,8%.

За отчётный период экспорт нефтяного кокса составил 0,23% от общего экспорта Азербайджана.

В то же время, за январь-июль из Азербайджана было экспортировано 4,1 тыс. тонн нефтяного битума на сумму 1,1 млн долларов США, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составляет 947 тыс. долларов США, или в 8,6 раза больше в денежном выражении, и 3,4 тыс. тонн, или в 6 раз больше в объёмном выражении.

Экспорт нефтяного битума за отчётный период составил 0,01% от общего экспорта Азербайджана.