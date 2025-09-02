Минтранс Германии о необходимости укрепления инфраструктуры Среднего коридора

Существует необходимость в укреплении портовой и мультимодальной инфраструктуры для увеличения пропускной способности и объема грузов, перевозимых по Среднему коридору.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в Федеральном министерстве цифровых технологий и транспорта Германии.

В ведомстве отметили, что для развития транспортной связности в регионе Германия сотрудничает и координирует свои усилия с институтами Европейского союза, другими организациями, а также с их региональными программами.

"Мы уделяем особое внимание всему региону Центральной Азии, стремясь улучшить транспортное сообщение с Европой. Особый интерес представляет улучшение инфраструктуры для укрепления железнодорожного транспорта в Центральной Азии"- отметили в министерстве.

Напомним, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, проходящий через несколько стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он является альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и достигает Европы. Средний коридор представляет собой сухопутный маршрут в обход более длинных морских путей, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой.