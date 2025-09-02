Телеканал "ARB 24" подготовил репортаж по случаю 30-летия АМИ Trend.

В репортаже отмечается, что агентство, начавшее работу с небольшим коллективом 30 лет назад, с тех пор получило признание в разных странах мира.

"Информационному агентству Trend, которое начало свою деятельность в 1995 году, исполнилось 30 лет. Хотя в начале деятельности у него было всего несколько сотрудников, за короткое время его творческий и общий состав вырос и оно стало одним из самых цитируемых информационных агентств. В настоящее время Trend выпускает новости на 3 языках, включая азербайджанский", - говорится в репортаже.

Следует отметить, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и в регионе.

