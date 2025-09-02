https://news.day.az/sport/1777894.html Хавбек "Карабаха" вызван в национальную команду Полузащитник агдамского "Карабаха" Марко Янкович вызван в национальную сборную Черногории на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, хавбек получил приглашение на предстоящие матчи сборной Черногории против Чехии (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).
