Хавбек "Карабаха" вызван в национальную команду

Полузащитник агдамского "Карабаха" Марко Янкович вызван в национальную сборную Черногории на матчи отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, хавбек получил приглашение на предстоящие матчи сборной Черногории против Чехии (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

Клуб поздравил футболиста с этим успехом и пожелал удачи в играх за национальную команду.