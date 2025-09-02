Рост продолжительности жизни людей остановился

Резкий рост продолжительности жизни, который наблюдался в первой половине XX века, больше не повторится. К такому выводу пришли исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон, Института демографических исследований Макса Планка и французского Института демографических исследований.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали данные о смертности в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкой смертностью. Они показали, что поколения, рожденные после 1939 года, не достигнут отметки в 100 лет в среднем. Если в начале XX века продолжительность жизни росла на пять с половиной месяцев с каждым новым поколением, то после 1939 года - лишь на два с половиной-три с половиной месяца.

Авторы подчеркивают: наибольшие успехи прошлого были связаны с резким снижением младенческой смертности благодаря медицине и улучшению условий жизни. Сегодня детская смертность и так крайне низкая, а улучшения в старших возрастах не способны обеспечить такой же скачок долголетия.

При этом исследователи отмечают, что прогнозы не могут быть абсолютно точными. Неожиданные события, такие как пандемии, новые медицинские технологии или социальные изменения, могут изменить траекторию будущей продолжительности жизни.