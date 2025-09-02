https://news.day.az/incident/1777676.html Два человека утонули в водоканале в Хызы В водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан утонули два человека. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
В водоканале Тахтакёрпю-Джейранбатан утонули два человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
"На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что на участке водоканала Тахтакёрпю-Джейранбатан, проходящем через село Ситалчай Хызинского района, утонули два человека", - сообщили в МЧС.
Отмечается, что в связи с поступившей информацией к поисковым работам были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за малыми судами и спасения на водах министерства.
