В Азербайджане завершается выбор специальностей для поступления в колледжи

Сегодня завершается выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на оставшиеся вакантные места высших учебных заведений и колледжей на базе полного (11-летнего) среднего образования.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).