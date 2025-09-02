https://news.day.az/society/1777699.html В Азербайджане завершается выбор специальностей для поступления в колледжи Сегодня завершается выбор специальностей для абитуриентов, желающих поступить на оставшиеся вакантные места высших учебных заведений и колледжей на базе полного (11-летнего) среднего образования. Об этом Day.Az сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
