В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископу Микаэлу Аджапахяну

Ереванский суд еще на месяц продлил срок заключения главе Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ. "Всё-таки суд продлил арест архиепископу Аджапахяну еще на месяц, до 6 октября", - говорится в публикации в Telegram-канале.