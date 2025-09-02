Рост генетического материала COVID-19 зафиксирован в Венгрии

Национальный центр общественного здравоохранения и фармации Венгрии (NNGYK) опубликовал свежие данные мониторинга сточных вод, указывающие на рост концентрации генетического материала коронавируса в стране.

Как сообщает Day.Az, согласно отчету, на 34-й неделе года показатель заметно увеличился, что может указывать на возможное увеличение числа заражений в ближайшее время. Рост вирусной нагрузки зафиксирован в ряде крупных городов и регионов, в том числе в зоне обслуживания станции "Южный Пешт" в Будапеште, а также в агломерации столицы, Эгере, Дьёре, Мишкольце, Сегеде, Секешфехерваре, Сексарде и Залаэгерсеге. В то же время в 13 других зонах ситуация остается стабильной.

Особенно резкий рост концентрации коронавируса отмечен в Шальготарьяне и отдельных районах агломерации Будапешта, где ранее показатели находились на умеренном уровне. В ряде регионов, включая Залаэгерсег, Дьер, Секешфехервар, Печ, Сексард, Бекешчабу, Дебрецен и Ньиредьхазу, уровень вируса в сточных водах оценивается как низкий или умеренный.

Эксперты NNGYK подчеркивают, что рост концентрации коронавируса в сточных водах является индикатором возможного увеличения числа случаев заболевания. Эти данные, по их словам, следует учитывать при оценке эпидемиологической ситуации и планировании профилактических мер.