Машина в Баку снесла светофор на перекрёстке - ВИДЕО

Сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на перекрёстке просп. Азадлыг и ул. Узеира Гаджибейли, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии поврежден светофор.