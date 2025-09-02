https://news.day.az/society/1777802.html Машина в Баку снесла светофор на перекрёстке - ВИДЕО Сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на перекрёстке просп. Азадлыг и ул. Узеира Гаджибейли, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии поврежден светофор.
Сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на перекрёстке просп. Азадлыг и ул. Узеира Гаджибейли, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии поврежден светофор.
Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом проводят работы по замене повреждённого светофора.
