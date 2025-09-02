Машина в Баку снесла светофор на перекрёстке

Сегодня утром в Сабаильском районе Баку, на перекрёстке просп. Азадлыг и ул. Узеира Гаджибейли, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел, в результате аварии поврежден светофор.

Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом проводят работы по замене повреждённого светофора.