Азербайджанские боксеры примут участие в чемпионате мира

Четвертого сентября стартует первый чемпионат мира по боксу с участием женщин и мужчин, организованный World Boxing.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также попробует свои силы в 11-дневных соревнованиях, которые пройдут в Ливерпуле, Англия.

Наша мужская сборная выступит на чемпионате мира в полном составе. Под руководством главного тренера Равшана Ходжаева, тренеров Наримана Абдуллаева и Этибара Абдуллаева в соревнованиях примут участие Субхан Мамедов (50 кг), Ниджат Гусейнов (55 кг), Магомедали Гасымзаде (60 кг), Заур Гахраманов (65 кг), Сархан Алиев (70 кг), Саиджамшид Джафаров (75 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Сурат Гараев (85 кг), Альфонсо Домингес (90 кг) и Магомед Абдуллаев (+90 кг).

В женских соревнованиях нашу страну будет представлять один боксер. Под руководством главного тренера Илькина Агаева на ринг выйдет Айнур Микаилова (57 кг).

Сборная Азербайджана, вылетевшая сегодня в Ливерпуль, вернется в Баку 15 сентября.

Отметим, что жеребьевка чемпионата мира состоится третьего сентября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие до 500 боксеров из более чем 60 стран.