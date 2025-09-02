Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,8 доллара США, или на 1,15%, составив 70,54 доллара за баррель.

Об этом во вторник Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,82 доллара США, или на 1,20%, до 69,06 доллара за баррель.

Цена нефти марки URALS увеличилась на 0,85 доллара США, или на 1,50%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 57,47 доллара за баррель.

Стоимость нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, поднялась на 1,06 доллара США, или на 1,56%, по сравнению с предыдущим показателем, достигнув 68,91 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена нефти рассчитана исходя из 70 долларов США за баррель.