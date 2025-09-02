Президент Ильхам Алиев: Уровень развития основанных на добрых традициях азербайджано-вьетнамских отношений вызывает удовлетворение

Уровень развития основанных на добрых традициях азербайджано-вьетнамских отношений вызывает удовлетворение. Государственный визит Генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама господина То Лама в мае в Азербайджан имеет особое значение с точки зрения развития наших двусторонних отношений. Подписанные в рамках визита документы по ряду направлений, в частности "Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам", вывели азербайджано-вьетнамские отношения на более высокий уровень.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонгу.

Выразив от своего имени и от имени народа Азербайджана дружественному вьетнамскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания, глава государства отметил, что сегодня Вьетнам, прошедший большой путь развития, добился весомых достижений и завоевал успехи во всех областях.

Президент Азербайджана добавил: "В настоящее время имеется большой потенциал для сотрудничества между нашими странами в экономической, торговой, культурной, образовательной, энергетической, транспортной и других областях. Особо хочу отметить основанное на взаимном доверии и поддержке наше плодотворное сотрудничество в рамках международных организаций. Мы намерены и дальше развивать построенные на здоровой основе межгосударственные отношения".

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что совместные усилия, направленные на укрепление отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества в интересах наших дружественных народов и впредь будут успешно продолжаться.