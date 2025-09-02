В Масазыре сгорел частный дом

В поселке Масазыр Абшеронского района в результате пожара в частном жилом доме сгорели горючие конструкции двухэтажного дома площадью по 40 м² на каждом этаже, а также кровля соседнего двухэтажного жилого дома.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, первый и второй этажи второго дома, а также другие прилегающие строения удалось уберечь от огня.

При обследовании места происшествия были обнаружены тела двух человек, которые переданы по назначению.

По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.