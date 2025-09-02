https://news.day.az/incident/1777674.html В Масазыре сгорел частный дом - есть погибшие - ФОТО В поселке Масазыр Абшеронского района загорелся частный жилой дом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия оперативно были привлечены техника и личный состав МЧС. Пожар удалось локализовать в короткие сроки, не допустив его распространения и перехода на соседние дома.
В Масазыре сгорел частный дом - есть погибшие - ФОТО
В поселке Масазыр Абшеронского района в результате пожара в частном жилом доме сгорели горючие конструкции двухэтажного дома площадью по 40 м² на каждом этаже, а также кровля соседнего двухэтажного жилого дома.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям, первый и второй этажи второго дома, а также другие прилегающие строения удалось уберечь от огня.
При обследовании места происшествия были обнаружены тела двух человек, которые переданы по назначению.
По факту происшествия соответствующие структуры проводят расследование.
