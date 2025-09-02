https://news.day.az/world/1777847.html

В Афганистане снова произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в горах Гиндукуш в Афганистане. Как передает Day.Az, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр располагался в 54 км к северо-востоку от города Джелалабад, где проживают более 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км.