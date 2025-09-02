На ряде улиц в Баку будет ограничено движение транспорта

С 08:00 3 сентября будет временно ограничено движение транспорта на улице Хагани и проспекте Бюльбюля в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ограничения связаны с монтажными и инфраструктурными работами на центральных улицах и проспектах города в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет 19-21 сентября. Ограничения будут применяться поэтапно, водителей просят использовать альтернативные дороги.