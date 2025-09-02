В Баку на этих дорогах наблюдаются пробки - СПИСОК
На ряде дорог в Баку наблюдаются пробки.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
На указанных ниже участках дорог наблюдаются пробки:
- Проспект Гейдара Алиева - в направлении центра;
- Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в сторону центра;
- Улица Юсифа Сафарова - в направлении центра;
- Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;
- Трасса Баку-Сумгайыт - в сторону станции метро "20 Января";
- Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Ахмада Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
- Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в сторону центра;
- Дорога 1-я Гёлькянары - в сторону проспекта Зии Буниятова;
- Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".
