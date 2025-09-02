Индия подвела Армению и "Шанхайский дух"

Автор: Лейла Таривердиева

В понедельник в китайском Тяньцзине на полях саммита ШОС состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

В информации о встрече обратил на себя внимание месcедж, направленный главой государства индийской стороне. Президент Ильхам Алиев в беседе с пакистанским лидером отметил, что Индия пытается мстить Азербайджану в международных организациях за его поддержку Пакистана. Но для Азербайджана это не имеет никакого значения, так как братские отношения для нашей страны превыше всего.

Как известно, Азербайджан, имеющий в Шанхайской организации сотрудничества статус партнера по диалогу, ранее выразил желание повысить его до наблюдателя. Сближение Азербайджана с ШОС было бы совершенно естественным процессом, потому что с каждой из стран (за исключением Индии) у Баку налажено тесное сотрудничество. Азербайджан - естественный и необходимый партнер пространства ШОС, и, в принципе, оформление его статуса не имеет значения для этих связей. Они все равно будут продолжаться и укрепляться, потому что знание нашей страны только растет.

О том, что Индия будет блокировать повышение статуса Азербайджана, начали говорить еще тогда, когда Президент Ильхам Алиев впервые был приглашен на саммит организации в 2022 году. В Баку сильно не огорчились и не стали предпринимать каких-то дипломатических действий для умасливания Нью-Дели.

Индия относится к Азербайджану странно. Никаких особых проблем между двумя странами никогда не было. Никогда не было и особой близости, если не считать поклонников "Танцора диско". Но эта аудитория уже на пенсии, а у молодого поколения ныне другие интересы. Нет также серьезных экономических связей или областей, где могли бы столкнуться две страны. Однако это не мешает индийской стороне за что-то не любить Азербайджан.

Каждый имеет право на симпатии и антипатии. Тут не поспоришь. Поддерживая Пакистан, Азербайджан всегда поддерживал его как братскую страну, не имея в виду при этом Индию. То есть дружба Баку с Исламабадом никак не была направлена против третьей страны. Это в Дели почему-то решили выбрать врагом именно Баку, хотя поддерживают Пакистан и партнёрство с ним многие. Это интересный момент, говорящий о недальновидности и нелогичности действий Нью-Дели.

На проходящем в Тяньцзине саммите ШОС Индия с удовольствием в очередной раз продемонстрировала свою недружественность, заблокировав вопрос принятия Азербайджана в полноправные члены организации. Это было ожидаемо, и Президент Ильхам Алиев на встрече с пакистанским премьером говорил как раз о таких проявлениях странной внешней политики "страны слонов". Индия получала возможность подкормить свою месть. Для принятия в ШОС новых членов требуется консенсус, и индусы с большим удовольствием этим пользуются. Подобраться к Азербайджану с какой-то еще стороны не удается, и блокировка членства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества остается единственным чувствительным инструментом индийской мести.

Еще раз подчеркнем: независимо от статуса в ШОС, Азербайджан останется незаменимым партнером для этого пространства. И тут Индия ничего изменить не может.

Своим поведением Дели выступил против принципов самой организации и провозглашаемого ею "Шанхайского духа". Эти принципы - взаимное доверие, равенство, сотрудничество на основе взаимной выгоды, не решение вопросов за счет интересов партнера, продвижение идей мультикультурализма и совместного развития. Как говорят в Китае, "Шанхайский дух" является корнем и душой ШОС и полностью совпадает с целями Устава Организации Объединенных Наций. Он неразрывно связан с пятью принципами мирного сосуществования и полностью соответствует требованиям государств-членов организации в стремлении к стабильности, развитию и сплоченности.

Вот так вот. Индия пошла против принципов, заложенных в основу ШОС, которые отвергают перенос двусторонних споров на многостороннюю площадку. А именно это и сделала индийская сторона, выступив против членства Азербайджана. Она использовала многостороннюю площадку ШОС для того, чтобы расквитаться с Баку. Это было низко, но, отметим к большому сожалению индийской стороны - не болезненно.

Индия пошла также против интересов Китая, заинтересованного в членстве Азербайджана в организации. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым заявил о поддержке вступлению Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества. Китайский лидер заявил, что "Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов Глобального Юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей".

Индию интересы Глобального Юга и проблемы общей судьбы человечества не занимают. Личная месть для нее куда важнее.

И не стоит думать, что дело только в Пакистане. Более мощного союзника Пакистана, чем Китай, трудно было бы найти. Пекин оказывает Исламабаду всяческую поддержку, в том числе военную. Более того, Китай в определенном смысле стоит за Пакистаном в его проблемах с индийским водным шантажом. Но против Пекина у Дели руки коротки. Кроме того, он страшно необходим Индии для противодействия санкциям Трампа из-за закупок российской нефти, потому что сама она против США ничто. Это, кстати, дает понять своими действиями и Дональд Трамп, который заморозил аналогичные санкции против КНР, но ввел их с конца августа против Дели.

В нелюбви Индии к Азербайджану имеет место армянский фактор. Не потому что индусы любят армян. Просто армянство проводит работу против Баку повсюду. И кто-то попадается на нарративы о поддержке Баку Пакистана якобы против Индии. Пакистан только 1 сентября 2025 года решил установить с Арменией дипломатические отношения и вообще признал ее как государство. И армянство мстило Исламабаду за это. Очень удобно это было делать через Индию, имеющую территориальные претензии к этой стране.

Но, продолжая двигаться по инерции за "морковкой" армянства, Индия подвела Армению. В то время, как отношения между Ереваном и Исламабадом начали налаживаться, Пакистан был вынужден в ответ на шаг индийской стороны выступить против членства в ШОС Армении. По некоторым сведениям, не поддержала кандидатуру Армении и Беларусь.

После вашингтонских договоренностей Армения тоже начала примерять на себя роль страны, являющейся для других не просто пятнышком на карте. О серьезных изменениях в восприятии Армении другими странами можно было судить и по отношению к Николу Пашиняну в Тяньцзине. Прежде на международных площадках он был невидимкой.

Индия подвела своего союзника, выступив против Баку. Всем понятно, что Азербайджан и Армения в подобных организациях не могут не уравновешиваться в правах на членство. Если обе стремятся к членству, выбор между ними делать нельзя. Это дипломатия. Дисбаланс может навредить двусторонним отношениям, которые только начали налаживаться. В интересах мира в регионе и продвижения начавшегося диалога двух бывших противников, Индия, как мировая держава (как она себя позиционирует) должна была отложить личную бессмысленную месть и не чинить препятствий вступлению Азербайджана и Армении в ШОС.

Азербайджану с Индией делить нечего. Как мы уже отметили, их отношения имеют уровень точечных интересов, которые появляются в зависимости от ситуаций. Но у этих отношений могли бы быть большие перспективы, учитывая ускоренное развитие инфраструктурных проектов в Евразии. Но в Дели, видимо, никак не могут остановиться и идут по инерции, теша свои мелочные стремления.

Ну, не станет Азербайджан членом ШОС - и что с того? Заблокировать роль нашей страны на этом пространстве ей не удастся.