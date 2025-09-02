"Карабах" отказался от футболиста "Севильи"

Бельгийский футболист "Севильи" Аднан Янузай был предложен "Карабаху". Однако агдамский клуб не проявил интереса к этому трансферу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, агенты сообщили руководству клуба и главному тренеру Гурбану Гурбанову о возможности его аренды. Однако опытный тренер не одобрил этот трансфер. Он сообщил команде, что они ищут игрока моложе 27 лет. Янузаю 30 лет.

Отметим, что Аднан Янузай за свою карьеру выступал за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Боруссия Дортмунд".

До 2022 года он играл за сборную Бельгии. Полузащитник, выступающий за "Севилью" с лета 2022 года, в этот период играл на правах аренды за "Башакшехир", а в прошлом сезоне - за "Лас-Пальмас". Сумма трансфера игрока, у которого остался год по контракту с андалузцами, составляет 1,2 миллиона евро.