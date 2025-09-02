Люксембург готовится к коронации принца Гийома

Великий Герцог Анри официально передаст корону своему старшему сыну, наследному принцу Гийому, во время трёхдневных церемоний и торжеств, которые пройдут с 3 по 5 октября 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Luxembourg Expats Network, переход начнётся в пятницу, 3 октября, когда Великий герцог Анри отречётся от престола в Большом герцогском дворце утром, открыв путь для принесения присяги принцем Гийомом перед Палатой депутатов.

Вскоре после этого герцогская семья вместе выйдет на балкон дворца - образ, призванный ознаменовать новую главу в истории страны. Позже в тот же день новый Великий герцог и Великая герцогиня Стефания встретятся с гражданами в Городской ратуше Люксембурга и на площади Кнёдлер, после чего примут участие в торжественном приёме в Cercle Cité. Первый день завершится государственным гала-ужином во дворце.