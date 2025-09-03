Милли Меджлис Азербайджана ратифицирует ряд международных соглашений

Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений Азербайджанской Республики.

Как сообщает Day.Az, соответствующие вопросы включены в повестку заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, которое состоится 10 сентября.

Речь идёт о следующих соглашениях:

- законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой".

- законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера".

- законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, представленным министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)".

- законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики в лице министерства экономики Азербайджанской Республики и Группой Исламского банка развития о гарантиях по проведению Правительством Азербайджанской Республики (принимающей страной) в 2026 году ежегодных собраний Группы Исламского банка развития".

Кроме того, на этом заседании комитета будет рассмотрен законопроект Азербайджанской Республики "О присоединении к Уставу Европейской комиссии по борьбе с ящуром".