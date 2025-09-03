Член Зала славы NBA умер в возрасте 88 лет

В возрасте 88 лет скончался член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джордж Равелинг.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал NBC News.

"С глубокой печалью и невообразимой болью мы сообщаем о кончине нашего любимого тренера Джорджа Генри Равелинга, который мужественно и достойно встретил рак", - передает издание текст заявления семьи спортсмена.

Равелинг сыграл значительную роль в подписании Майклом Джорданом исторического спонсорского контракта с Nike. Он был включен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2015 году. Равелинг тренировал с 1972 по 1994 год, работая в университетских командах.

Он был ассистентом главного тренера сборной США на победной Олимпиаде 1984 года, а также входил в тренерский штаб национальной команды на Играх-1988, на которых американцы стали бронзовыми призерами.