Почему Гурбан Гурбанов не включил этого футболиста в заявку?

Стала известна причина отсутствия нового игрока "Карабаха" Джонатана Монтьеля в заявке на основной этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает İdman.biz, об этом QOL.az сообщил руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев.

По его словам, главный тренер Гурбан Гурбанов пока недоволен текущим уровнем готовности испанского атакующего полузащитника.

"На самом деле, наш тренер хотел бы видеть такого футболиста в составе, но его нынешнее физическое состояние не позволяет это сделать. Еще после матча с "Карваном" Гурбанов отметил, что Монтьелю потребуется время, чтобы набрать форму. У нас в заявке достаточно игроков, поэтому его имя туда не было включено".

Кроме Монтьеля, в заявке, направленной в УЕФА, также отсутствует Алексей Исаев, который долгое время восстанавливается после травмы.

Напомним, что 24-летний Джонатан Монтьель этим летом перешел в "Карабах" из испанского клуба "Райо Вальекано".