Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав делегаций и их супруг, присутствующих на параде в Пекине

3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, и их супруг.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
