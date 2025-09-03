Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав делегаций и их супруг, присутствующих на параде в Пекине

3 сентября в Пекине от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань был дан прием в честь глав делегаций, принимавших участие в параде, посвященном 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, и их супруг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

