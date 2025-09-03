https://news.day.az/officialchronicle/1777927.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав делегаций и их супруг, присутствующих на параде в Пекине

3 сентября в Пекине от имени Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и Первой леди Пэн Лиюань был дан прием и представлена концертная программа в честь глав делегаций и их супруг, участвовавших в параде, посвященном 80-летию Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.