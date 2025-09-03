Траты мировой экономики из-за депрессии и тревожности оценили

Депрессия и тревожность обходятся мировой экономике в триллион долларов в год. Траты оценили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Day.Az, их слова приводит газета "Ведомости".

В организации отмечают, что более миллиарда людей в мире страдают психическими расстройствами - почти каждый восьмой человек на планете. При этом медианное государственное финансирование психиатрической помощи в мире составляет порядка двух процентов от общего бюджета здравоохранения. Государства с высоким уровнем дохода тратят до 65 долларов на человека, а страны с низким уровнем дохода - 0,04 доллара.

В то же время из-за депрессии и тревожности теряется 12 миллиардов рабочих дней, такое снижение производительности забирает у экономики триллион долларов (эта сумма не учитывает прямые расходы, как лечение расстройств).

Тревожные расстройства ухудшают когнитивные функции, снижают концентрацию внимания и память., вредят мотивации и вызывают постоянную усталость.