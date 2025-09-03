Названы самые мощные смартфоны 2025 года

Разработчики бенчмарка AnTuTu представили августовский рейтинг производительности Android-смартфонов.

Как передает Day.Az, лидером по итогу августа вновь признан игровой RedMagic 10S Pro+ с разогнанной версией чипсета Snapdragon 8 Elite, благодаря которому гаджет набирает в бенчмарке в среднем 2,94 млн баллов. За ним следуют Vivo X200 Ultra (2,89 млн) и iQOO Neo10 Pro+ (2,87 млн), оснащенные базовой версией Snapdragon 8 Elite.

С четвертого по восьмое места расположились Vivo X200s (2,85 млн) с чипом MediaTek Dimensity 9400+, HONOR GT Pro (2,84 млн), OnePlus 13 (2,7 млн), iQOO 13 (2,67 млн) и OPPO Find X8 Ultra (2,67 млн), за производительность которых отвечает чип Snapdragon 8 Elite.

Замыкают топ Redmi K80 Ultra с чипом Dimensity 9400+, набирающий в среднем 2,66 млн баллов, и OnePlus Ace 5 Pro на Snapdragon 8 Elite со средним баллов в 2,65 млн.

Составители рейтинга отмечают, что в него вошли смартфоны, представленные для китайского рынка. Некоторые из них доступны и за пределами Китая, но международная версия топа будет другой.