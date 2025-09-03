https://news.day.az/world/1777956.html Лазерный комплекс ПВО представили на военном параде в Пекине - ВИДЕО Заявленный как самый мощный в мире лазерный комплекс ПВО представлен на военном параде в Пекине 3 сентября. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Заявленный как самый мощный в мире лазерный комплекс ПВО представлен на военном параде в Пекине 3 сентября.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
