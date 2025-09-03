https://news.day.az/world/1777905.html Трамп прокомментировал инцидент с самолетом фон дер Ляйен Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со сбоем в работе системы навигации у самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме. "Никто не знает, откуда это взялось. Ее лишили возможности пользоваться телефоном.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в ходе своего выступления в Белом доме.
"Никто не знает, откуда это взялось. Ее лишили возможности пользоваться телефоном. Знаете, иногда это неплохо", - сказал он.
По его словам, подобная ситуация может когда-нибудь произойти и с ним, и он был бы "очень этому рад". Трамп фактически оставил без ответа вопрос о возможной причине сбоя навигации у самолета главы ЕК.
