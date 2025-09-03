Трамп пообещал отправить нацгвардию в Чикаго

Американский президент Дональд Трамп собрался ввести силы нацгвардии США в Чикаго, чтобы побороть рекордный уровень преступности в этом городе.

Как передает Day.Az, трансляция его выступления из Овального кабинета ведется на YouTube.

Трамп пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи. В своих письмах они указывают, что боятся выходить на улицу из-за криминала в городе.

"Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем", - пояснил Трамп в рамках пресс-конференции.

11 августа глава Белого дома сообщил, что направляет войска нацгвардии в Вашингтон из-за уличной преступности. Незадолго до этого политик высказался о том, что американская столица показала высокий уровень преступности и даже стала, по его мнению, "одним из самых опасных городов".

Как отметил лидер США, это решение помогло за две недели превратить Вашингтон в безопасную зону. Вероятно, такая практика может распространиться и на другие проблемные территории в Америке. По мнению Трампа, аналогичные меры нужно применять и в иных местах скопления преступников.