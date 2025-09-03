Раскрыта стоимость iPhone 17

Стоимость как минимум двух новых смартфонов Apple останется на прежнем уровне.

Как передает Day.Az, об этом говорится в аналитической записке JPMorgan, с которой ознакомилось профильное издание 9to5Mac.

Специалисты компании заявили, что новый iPhone 17 будет доступен за 799 долларов (в США) - во столько же оценен iPhone 16. Флагманский и самый дорогой аппарат серии iPhone 17 Pro Max будет стоить столько же, сколько и iPhone 16 Pro Max, - 1199 долларов.

Из раскрытых JPMorgan материалов следует, что Apple поднимет цены на iPhone 17 Pro, который обойдется в 1099 долларов. Девайс будет стоить на 100 долларов дороже, чем iPhone 16 Pro. Однако гаджет получит накопитель, увеличенный до 256 гигабайт. Новый iPhone 17 Air, который заменит модель 16 Plus, будет стоить 949 долларов, или на 50 долларов дороже предшественника. При этом авторы отчета допускают, что Apple может и не поднимать цену 17 Air относительно 16 Plus.