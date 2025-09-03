Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Сан-Марино

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.