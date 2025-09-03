https://news.day.az/officialchronicle/1777947.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Сан-Марино Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Ваши превосходительства...
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Сан-Марино
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Денизе Бронцетти и Итало Риги, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваши превосходительства,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Сан-Марино.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, народу Сан-Марино - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре