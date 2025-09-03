https://news.day.az/society/1777963.html Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения. Отмечается, что приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Эльгюн Нурулла оглы Самедов назначен советником министра в Аппарате Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана
Назначен новый советник министра здравоохранения Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Отмечается, что приказом министра здравоохранения Теймура Мусаева Эльгюн Нурулла оглы Самедов назначен советником министра в Аппарате Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре