ЧМ-2026: матч Исландия

Как сообщает Day.Az, встречу в Рейкьявике обслужит бригада арбитров из Нидерландов. Главным судьей назначен Сандер ван дер Эйк, ему будут помогать Ренс Блюминк и Стефан де Грот. Функции четвертого арбитра выполнит Марк Нагтегаал. За систему VAR будет отвечать Йерун Мансхот, за систему AVAR - Клей Руперти. А на австрийца Томаса Айнваллера возложены обязанности инспектора поединка.
Отметим, что матч Исландия - Азербайджан состоится 5 сентября на стадионе Лаугардалсвёллур, начало в 22:45 по бакинскому времени.
