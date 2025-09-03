https://news.day.az/world/1777979.html Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву Йеменские повстанцы из движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали израильский город Тель-Авив. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Masirah.
Хуситы нанесли удар по Тель-Авиву
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали израильский город Тель-Авив.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Masirah.
"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав чувствительные цели израильского противника в оккупированном районе Яффо с использованием двух баллистических ракет", - говорится в сообщении.
"Оккупированным" районом Яффо хуситы называют Тель-Авив.
