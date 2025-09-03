https://news.day.az/world/1777989.html Робот напугал мотоциклиста на улице в Китае - ВИДЕО Видео необычной ситуации на одной из улиц в Китае широко расходится по соцсетям мира. Как передает Day.Az, на кадрах видно, как робот, оснащённый сенсорами и камерами, внезапно начинает движение в сторону проезжающего мимо мотоциклиста.
Робот напугал мотоциклиста на улице в Китае - ВИДЕО
Видео необычной ситуации на одной из улиц в Китае широко расходится по соцсетям мира.
Как передает Day.Az, на кадрах видно, как робот, оснащённый сенсорами и камерами, внезапно начинает движение в сторону проезжающего мимо мотоциклиста.
Подбежав к нему с неожиданной скоростью, машина явно испугала мужчину, заставив того резко затормозить и едва не потерять равновесие.
Судя по всему, робот был частью системы городского наблюдения или доставки, но по какой-то причине его поведение оказалось непредсказуемым.
