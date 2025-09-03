Робот напугал мотоциклиста на улице в Китае

Видео необычной ситуации на одной из улиц в Китае широко расходится по соцсетям мира.

Как передает Day.Az, на кадрах видно, как робот, оснащённый сенсорами и камерами, внезапно начинает движение в сторону проезжающего мимо мотоциклиста.

Подбежав к нему с неожиданной скоростью, машина явно испугала мужчину, заставив того резко затормозить и едва не потерять равновесие.

Судя по всему, робот был частью системы городского наблюдения или доставки, но по какой-то причине его поведение оказалось непредсказуемым.