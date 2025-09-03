Оценены перспективы участия АБР в финсекторе Азербайджан - ФОТО
Оценены перспективы участия Азиатского банка развития (АБР) в финансовом секторе Азербайджана.
Как передает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в X сообщил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов.
Сообщается, что в Центральном банке состоялась встреча с делегацией, возглавляемой исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР) Рэйчел Томпсон.
Во время встречи было проведено подробное обсуждение глобальных экономических вызовов, экономической ситуации в стране и тенденций развития, денежной политики, совершенствования регулирования и контроля в страховом секторе, а также потенциала сектора.
"В ходе встречи мы обсудили возможности будущего сотрудничества между Центральным банком и АБР, а также перспективы участия АБР в финансовом секторе страны", - говорится в публикации.
