Правительство Австралии усилило меры по выдворению иностранцев

Ожидается, что в четверг правительство Австралии примет закон, упрощающий депортацию неграждан в третьи страны, что вновь вызовет критику со стороны правозащитных групп, считающих, что страна "выбрасывает" беженцев в малые островные государства.

Как сообщает Day.Az, Австралия в прошлую пятницу подписала соглашение с островным государством Науру о переселении сотен беженцев, которым было отказано в визах из-за судимости или по соображениям репутации, и не могут вернуться в свои страны из-за риска преследований.

Президент Науру Дэвид Адеанг в прошлую пятницу заявил, что Австралия выделит 261 млн долларов авансом на создание фонда поддержки программы переселения, а также 45 миллионов долларов в год на расходы, пишет агентство Reuters.

Две трети доходов Науру в прошлом году или 129,96 млн долларов были получены за счет размещения финансируемого Австралией центра обработки заявлений для просителей убежища.

Науру, население которой составляет 12 тыс. человек, а площадь территории составляет всего 21 кв. км, зависит от иностранной помощи.

В рамках десятилетней политики по борьбе с контрабандой людей Австралия отправляет просителей убежища, прибывающих по морю, в морские центры содержания под стражей для рассмотрения заявлений о предоставлении статуса беженца, отказывая им в австралийских визах. Эта практика подверглась критике со стороны Комитета ООН по правам человека.