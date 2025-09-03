Азербайджан откроет посольство в этой стране

Будет учреждено посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.

Как передает Day.Az, соответствующий законопроект включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 10 сентября.

Проект закона "Об открытии посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" будет обсужден на заседании комитета.