https://news.day.az/politics/1778005.html Азербайджан откроет посольство в этой стране Будет учреждено посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн. Как передает Day.Az, соответствующий законопроект включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 10 сентября.
Азербайджан откроет посольство в этой стране
Будет учреждено посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн.
Как передает Day.Az, соответствующий законопроект включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 10 сентября.
Проект закона "Об открытии посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (в городе Манама)" будет обсужден на заседании комитета.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре