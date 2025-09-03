Азербайджан и Азиатский банк развития нацелены на углубление взаимодействия

Министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с исполнительным директором Азиатского банка развития (АБР), представляющим Азербайджан в Совете директоров, Рейчел Томпсон.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение сотрудничеством между Азербайджаном и АБР, отмечено, что это сотрудничество внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны посредством кредитов, грантов и технической помощи.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные со Стратегией странового партнерства АБР для Азербайджана на 2025-2029 годы. Было отмечено, что стратегия включает в себя комплексные меры, направленные на диверсификацию экономики страны, укрепление устойчивости и обеспечение инклюзивного роста.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что экономика Азербайджана демонстрирует устойчивое развитие и макроэкономическую стабильность, отметив успешную диверсификацию экономики в сферах сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий, промышленного производства, логистики и зеленой энергетики. Он также отметил поддержку АБР в финансировании ряда проектов в рамках "Государственной программы по улучшению систем водоснабжения, управления сточными водами и ливневой канализации города Баку и Абшеронского полуострова на 2025-2034 годы", расширения линий Бакинского метрополитена, а также модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

В свою очередь Рейчел Томпсон отметила высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и АБР и выразила уверенность в дальнейшем углублении этого партнерства в предстоящий период.