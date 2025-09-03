Азербайджанские борцы примут участие в Универсиаде тюркоязычных государств

Завтра в городе Чолпон-Ата, Кыргызстан стартует Универсиада тюркоязычных государств.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игры, которые пройдут в третий раз, охватят шесть видов спорта (борьба, дзюдо, шахматы, настольный теннис, волейбол, футзал).

В соревнованиях примут участие спортсмены по вольной и греко-римской борьбе в олимпийских весах. Согласно регламенту, соревнования по борьбе на Универсиаде, в которых примут участие спортсмены-студенты в возрасте от 17 до 25 лет, пройдут 6-7 сентября в спортивном зале культурного центра "Рух Ордо".

В вольной борьбе под руководством старшего тренера Арифа Абдуллаева и тренера Ашрафа Алиева в соревновании примут участие Васиф Багиров (57 кг), Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (74 кг), Ашраф Аширов (86 кг), Ислам Ильясов (97 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

В греко-римской борьбе под руководством тренеров Акифа Алиева и Зохраба Аббасова нашу страну представят Ведат Гасымлы (60 кг), Роман Керимов (67 кг), Джавад Мамедов (77 кг), Орхан Гаджиев (87 кг), Али Гулиев (97 кг) и Мазаим Марданов (130 кг).

Шестого сентября определятся победители в вольной борьбе в весовых категориях 57, 74 и 97 кг, а также в греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 77 и 97 кг. Имена призеров в остальных весовых категориях станут известны на следующий день.