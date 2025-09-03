В Эстонии самый быстрый рост цен в ЕС

Годовая инфляция в Эстонии в августе достигла 6,2%. Это самый быстрый рост цен в Европейском Союзе.

Как сообщает Day.Az, об этом свидетельствует предварительная оценка Статистического управления Эстонии.

По сравнению с июлем потребительские цены в июне выросли на 0,9%. В августе рост цен наблюдался во всех основных категориях, за исключением услуг гостеприимства.

Это связано с тем, что в июле Эстония повысила налог на добавленную стоимость с 22% до 24%. Есть и другие факторы.

По словам экономиста Ленно Ускила, рост цен остается проблемой номер один для Эстонии на фоне отсутствия экономического роста. Это мешает экономике набирать обороты, поскольку рост заработной платы в среднем менее чем на 6% не компенсирует рост цен. У людей остается меньше денег на потребление и сбережения. Инфляция также увеличивает издержки экспортеров и снижает конкурентоспособность эстонских товаров и услуг на внешних рынках, отмечает Ускила.

По мнению эстонских экспертов, тема снижения налогов на продукты питания должна оставаться в повестке дня политиков.