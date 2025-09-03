В ближайшее время в Карабахе пройдет Форум сотрудничества азербайджанских НПО.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала менеджер по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева.

Она отметила, что форум будет посвящен "Году Конституции и суверенитета".

"Уже 3-й год азербайджанские НПО организуют ежегодные собрания - форумы сотрудничества с широкой дискуссионной платформой. В ноябре 2023 года аналогичные форумы прошли в Центре Гейдара Алиева в Баку, в июне 2024 года - в Конгресс-центре в Зангилане. Следующий форум пройдет в Карабахе", - сказала У.Гараева.

По ее словам, также ведется подготовка в связи с VI Программой развития и обмена НПО.

"Предыдущие программы проводились в Мингячевире, Нафталане, Баку, Нахчыване и Шамахы. Впервые эту программу планируется организовать на освобожденных территориях", - отметила она.