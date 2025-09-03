Чехия закупит в Германии танки Leopard

Правительство Чехии одобрило закупку в Германии танков Leopard 2A8. Об этом сообщило агентство ЧТК со ссылкой на главу чешского минобороны Яну Чернохову, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Чехия присоединится к рамочному соглашению о закупке танков между минобороны Германии и производителем машин, компанией KNDS. Совместная закупка позволит снизить цену танков", - говорится в материале.

По данным агентства, в рамках первого этапа Чехия планирует закупить 44 командно-штабных и боевых танка Leopard 2A8 за 34,2 млрд крон (около 131 млрд рублей). Поставки техники должны начаться в 2028 году. Последние машины, как ожидается, будут отгружены в 2031 году, следует из материала.