Азербайджанский театр представит в Иране "Записки сумасшедшего"

Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя примет участие в Международном театральном фестивале Arsbaran, который состоится в иранском городе Ахар, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

5 сентября на фестивале будет представлен моноспектакль "Записки сумасшедшего" в постановке народной артистки Азербайджана, режиссера Джаннет Салимовой по одноименной повести Николая Гоголя и в исполнении заслуженного артиста Шовги Гусейнова. Художником-постановщиком является Лятифа Гулузаде. Спектакль неоднократно удостаивался наград на престижных международных фестивалях.

Герой "Записок сумасшедшего", от имени которого ведется повествование - Аксентий Поприщин, мелкий петербургский чиновник, переписыватель бумаг в департаменте. Повесть представляет собой дневник главного героя. Поприщин, стремясь устранить социальную несправедливость, решает жениться на дочери своего начальника, который стоит намного выше его по служебному положению. В безумных бреднях он представляет себя королём Испании, властителем мира, просветлённой личностью. Он слышит голос своей давно изменившейся матери. Однако и этот голос не в силах спасти душу больного человека.