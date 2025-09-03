Иран и Азербайджан усиливают партнерство в грузоперевозках

Иран развивает взаимное сотрудничество в области грузоперевозок и транзита с соседними странами, включая Азербайджан, Туркменистан, Россию, Казахстан, Узбекистан и другие.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг на встрече с членами комитета парламента Ирана по городскому развитию.

По её словам, проекты в области транзита и грузоперевозок находятся в центре внимания Ирана.

Министр отметила, что продолжаются работы в связи со строительством железной дороги Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг". Уже завершено приобретение земельных участков на территории, через которую пройдет железнодорожная линия.

Также она сказала, что строительство железнодорожной линии Чабахар-Захидан продолжается быстрыми темпами, и есть ожидания, что оно будет завершено в ближайшее время.

Ф.Садиг добавила, что строительство железной дороги Шаламча-Басра между Ираном и Ираком, как ожидается, будет завершено в следующем году.

Отметим, что основа транспортного коридора "Север-Юг" была заложена на основе межправительственного соглашения между Россией, Ираном и Индией, подписанного 12 сентября 2000 года. Данное соглашение ратифицировал ряд стран (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Цель создания коридора - сократить сроки доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по текущему маршруту составляет более 6 недель, по маршруту "Север-Юг" - как ожидается, 3 недели).

В рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км), которая соединит азербайджанские железные дороги с иранской железнодорожной сетью. Железная дорога Решт-Астара должна быть построена на иранской территории.

Коридор "Север-Юг" имеет 3 направления в Иране. Восточное направление - Туркменистан и страны Центральной Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.

Следует отметить, что 17 мая 2023 года между Россией и Ираном было подписано соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в провинции Гилан, расположенной на севере Ирана. На железнодорожной линии Решт-Астара, протяженность которой составляет около 163 км, будет построено 9 станций. С завершением строительства этой железной дороги международный коридор "Север-Юг" будет усовершенствован, и железнодорожная сеть Ирана будет связана со странами Кавказа, Россией и странами Северной Европы. Согласно соглашению, российская сторона выделит на строительство этой железной дороги 1,6 млрд евро. Её строительство и завершение планируется осуществить в течение 48 месяцев.