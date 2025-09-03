В Сумгайыте благодаря IDEA спасены 2 страуса и 13 попугаев

2 сентября по инициативе Общественного объединения IDEA при участии представителей Министерства внутренних дел и Министерства экологии и природных ресурсов в городе Сумгайыт в действующем в парке культуры и отдыха имени Насими ресторане "Туран" были проведены мероприятия срочного расследования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в результате мониторинга было выявлено незаконное содержание на территории указанного объекта общественного питания 2 страусов и 13 ожереловых попугаев. Животные были изъяты с территории ветеринарными специалистами Бакинского зоологического парка. В настоящее время проводится их обследование и реабилитация в клинических условиях.

Отметим, что ранее многочисленные попугаи обитали в парках и на зеленых территориях Баку. Однако в конце прошлого века вследствие существовавших экологических проблем численность этих видов резко сократилась.

Несколько лет назад в рамках проектов по охране животных, относящихся к городской среде, с участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в Баку в рамках проекта Urban Ecology ("Городская экология") в природу были выпущены ожереловые попугаи. Ожидается, что 13 попугаев, спасенных в Сумгайыте, также в ближайшее время будут реинтродуцированы в природу аналогичным образом.

Отрадно, что в последние годы благодаря масштабным работам по озеленению и благоустройству в стране, а также вкладу Общественного объединения IDEA, в Баку уменьшились случаи незаконной вырубки деревьев и посажено бесчисленное количество новых деревьев. Это создает благоприятные условия для реинтродукции многих видов фауны в нашем городе.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии "1113 - Скорая помощь природе" или через официальные каналы в социальных сетях.